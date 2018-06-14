Политолог: Трамп окончательно расколол Евросоюз

Прошедший в Канаде саммит G7 продемонстрировал истинные причины разногласий между США и ЕС. Дисбаланс в торговых отношениях между США и ЕС вынудил Трампа пойти на введение новых пошлин, затронувших интересы европейцев. В связи с чем, считает эксперт РИСИ Оксана Петровская, некоторые лидеры Европы попытались создать некий "антитрамповский" фронт.

"Еще до саммита лидеры Европы выражали большое недовольство политикой американского президента, заявив, что Дональд Трамп нарушает международное право, выглядит ненадежным торговым партнером и попирает ценности западной демократии", — сказала Петровская.

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Вместе с тем, у европейских лидеров обнаружилась проблема — политолог отметила наличие раскола внутри европейского лагеря, что сводит на нет все попытки ЕС надавить на США и Дональда Трампа.

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"Президент Франции Макрон старался выстроить единый фронт противодействия президенту США, пытаясь таким образом взять на себя роль лидера-объединителя Европы против Дональда Трампа, уже забыв свою недавнюю дружбу с ним. Тем не менее, на главу Белого дома не повлияли призывы одуматься, так как его в первую очередь интересует развитие американской промышленности. Вдобавок ко всему — внутренние противоречия среди европейского руководства, они сводят на нет все попытки ЕС надавить на США. Например, премьер-министр Италии удивил коллег тем, что поддержал Трампа в его предложении вернуть Россию в G8", — резюмировала эксперт.