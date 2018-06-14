Шаповалов: Трансанатолийский газопровод не покроет дефицит газа в ЕС

В Турции 12 июня был открыт Трансанатолийский газопровод (TANAP), предназначенный для транспортировки газа из Азербайджана в Европу, передает РИА Новости. О том, что это означает для энергетической безопасности региона и для газовых проектов РФ в эфире радио Sputnik рассказал политолог и заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

"Не думаю, что открытый газопровод представляет достаточно серьезную угрозу интересам России, поскольку Европа имеет дефицит и достаточно большие запросы в отношении газа. Конечно, этот газопровод не покроет этот дефицит, и Европа не проживет без российского газа, без "Южного потока" и его продолжения. Трансанатолийский газопровод — это достаточно давняя идея, она рассматривается уже несколько десятилетий. Турция стремится играть свою собственную роль — достаточно мощного военно-политического и экономического игрока, который имеет свое место и свое слово", — отметил политолог.

© Sputnik / Igor Zarembo В обход России: газопровод TANAP открыли в Турции

Вместе с тем, желание Украины получать природный газ по TANAP через Болгарию и Румынию в обход РФ эксперт считает абсурдным.

"Мне кажется, Украина будет рада получать газ в обход России хоть из Австралии, если будет такая возможность. Если мы посмотрим на маршрут, который должен пройти из Азербайджана в Турцию, дальше в Болгарию, Румынию и после этого на Украину, то мы поймем, что себестоимость этого газа будет в разы выше, чем тот газ, который Украина получает из России. Но очевидно, что в данной ситуации Киев не будет экономить, и это приведет к дальнейшему повышению стоимости газа для потребителей", — резюмировал Шаповалов.