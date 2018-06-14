Режиссер: профессионалов такого "калибра", как Говорухин, больше нет

Скончался народный артист Российской Федерации Станислав Говорухин, сообщил спикер Государственной думы России Вячеслав Володин. По его словам, артист долго боролся с тяжелой болезнью.

Станислав Говорухин является режиссером фильмов "Вертикаль", "Место встречи изменить нельзя", "Пираты XX века", "В поисках капитана Гранта", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", "Благословите женщину" и многих других.

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Кончину известного артиста прокомментировал кинооператор, кинорежиссер и сценарист Сергей Мокрицкий.

"Для меня он был, прежде всего, человеком, который поддерживал других людей. Он меня очень поддержал, когда пришел на премьеру "Битвы за Севастополь". Профессионалов может быть и много, но людей такого калибра по человеческим качествам становится все меньше и меньше. К нему всегда можно было прийти, он всегда мог выслушать. Ужасно, что его нет", — сказал Сергей Мокрицкий.