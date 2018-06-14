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Денис Старуш
© Sputnik / Miroslav Rotari

Старуш: расскажу, как вернуть товар, купленный со скидкой или на распродаже

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Как вернуть товар, если продавец отказывается его принимать, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал глава Центра по защите прав потребителей Денис Старуш.

Наверняка каждый потребитель хоть раз хотел вернуть купленный товар. Причиной тому может быть его непригодность, внезапно обнаруженный брак, или просто вещь могла разонравиться. В большинстве случаев продавец не хочет принимать товар назад и идет для этого на массу уловок.

Особенно трудно вернуть купленную вещь, если она продавалась со скидкой или была на распродаже. Однако сделать это все-таки возможно, считает глава Центра по защите прав потребителей Денис Старуш.

"Ну не хочется им, конечно же, брать товар обратно. Но законом это предусмотрено. Даже если нам товар дали бесплатно, если дали его в подарок, он все равно имеет гарантийный срок. Под законодательство не попадают только товары бывшие в употреблении. Тут нужно договариваться с продавцом", — сказал Денис Старуш в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

Собеседник подчеркнул, что практически любой товар подлежит возврату.

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Теги:
продовольственные товары, возврат, права потребителей, Денис Старуш, Общество


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