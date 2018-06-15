Букштейн: американцы на ЧМ по футболу могут взять почтовых голубей

Шеф-редактор интернет-портала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн объяснил в эфире радиостудии Sputnik, почему американцам советуют не брать на Чемпионат мира в Россию смартфоны.

Американская контрразведка посоветовала болельщикам, которые едут в Россию на чемпионат мира, не брать с собой электронные устройства. Директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Иванина заявил, что телефоны и другие гаджеты могут быть взломаны киберпреступниками или российским правительством.

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По словам чиновника, интерес для злоумышленников могут представлять и простые граждане.

"Не думайте, что вы слишком незначительны, чтобы стать мишенью", — говорит Иванина.

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Данное заявление в эфире радио Sputnik прокомментировал Шеф-редактор интернет-портала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн.

"Разведсообщество США следит за всем миром, и за кем только не следит. А тут какой-нибудь Джон из Коннектикута едет посмотреть на чемпионат, на который его команда даже и не попала, и боится брать телефон. Могли сразу сказать, чтобы они брали почтовых голубей и так рассказывали о чемпионате. Советовать не брать с собой телефон, ну это даже нельзя обсуждать серьезно. Меня занимает одно, почему такая мощная страна имеет таких пугливых людей. Чего они боятся?", — сказал Леонтий Букштейн.