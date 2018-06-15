Урекян: памятник депортированным стоит дороже реконструкции Измаильской

Бывший генеральный примар Кишинева рассказал о странностях при финансировании различных мероприятий и строительств в столице.

Управление столицей ведется крайне неэффективно, сказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова бывший генеральный примар Кишинева Серафим Урекян. Более того, собеседник не исключает наличие серьезных коррупционных схем в городском руководстве.

"Потратить 600 миллионов леев в так называемую реконструкцию Штефана чел Маре — это предел идиотизма, потому что бюджет города, когда я работал, был 400 миллионов. Сейчас бюджет больше, четыре с половиной миллиарда, но, когда я был мэром, мы кредиты не брали, город зарабатывал", — сказал Урекян.

В качестве примера экс-мэр привел возведение памятника депортированным у железнодорожного вокзала столицы. Урекян указал на непропорционально высокую, по его мнению, стоимость монумента.

"Реконструкция улицы Измаильской, введенной в эксплуатацию в 1999 году, обошлась нам в 24 миллиона леев. Снос около 100 зданий и многое другое. На ней нет ни царапины и сейчас. Для сравнения — памятник депортированным на вокзале стоит 28 миллионов леев", — отметил собеседник.