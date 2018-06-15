Малосолов: чемпионат мира – это праздник не для политиков

Футбольный эксперт Андрей Малосолов рассказал в эфире радио Sputnik о том, что общего между ЧМ и политикой.

В Российской Федерации стартовал XXI чемпионат мира по футболу. В матче открытия приняли участие сборные России и Саудовской Аравии. Результат встречи составил 5:0 в пользу российской сборной.

На матче присутствовали политические представители и лидеры ряда стран, однако, ожидалось, что на открытии чемпионата их будет больше, считает футбольный эксперт Андрей Малосолов.

"Любой чемпионат мира — это и политическая составляющая тоже. Да, на матче открытия могло бы быть и больше представителей других государств, но, я думаю, в течении чемпионата они все равно будут приезжать. Хотя, нас меньше всего должно волновать, кто из политиков приезжает, потому что футбол — это праздник не для политиков, а для болельщиков и игроков", — сказал в эфире радио Sputnik Андрей Малосолов.