Вехов: интеллект молодежи снижается из-за гаджетов

Большинство из нас ежедневно просыпается по будильнику на смартфоне, на нем же мы проверяем почту, читаем новости, просматриваем социальные сети. Приходим на работу, где неотъемлемой частью стало использование компьютера.

Сегодня цифровые технологии шагнули далеко вперед и уже даже не совсем понятно, то ли технологии работают на нас, то ли мы работаем на них.

"Что происходит сейчас в вагоне метро? Все сидят с наушниками в ушах, смотрят в свои смартфоны, все подключены к программному обеспечению, которое создают люди, а не компьютеры. Нами управляют не технологии, а разработчики ПО", — заявил в эфире радио Sputnik профессор кафедры юриспруденции интеллектуальной собственности и судебной экспертизы МГТУ им. Баумана Виталий Вехов.

Он отметил, что раньше школьники и студенты работали с книгами, постоянно писали и несколько раз перерабатывали одну и ту же информацию, за счет чего она запоминалась, сейчас же все иначе.

"Интеллект падает в связи с тем, что учащиеся уже не утруждают свой мозг запоминанием фактов. Они всю информацию перекладывают на гаджеты. Затем, когда они приходят сдавать курсовую или дипломную работу, то кроме названия темы они больше ничего не знают и не могут пояснить", — отметил собеседник.

Вехов полагает, что в мире происходит оглупление молодого населения, которое специалисты наблюдают после каждого приема абитуриентов в вузы.