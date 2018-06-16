Юкша: если за органы будут платить, появятся желающие продать свою почку

Специалист объяснил в эфире радио Sputnik, что сегодня, если нет активного несогласия с взятием органов, то их можно изымать.

"Есть, конечно, много ограничений. Нельзя изымать органы у недееспособных лиц. Здесь возникает вопрос нехватки этих органов, когда нет баз, и люди просто не дожидаются пересадки и умирают", — добавил Юкша.

Зачастую, как отметил юрист, если к человеку приходят с вопросом можно ли изъять органы его родственника после его смерти, то ответ, скорее всего будет — нет.

По его словам, на данный момент поднят вопрос о создании некого реестра, чтобы специалисты точно знали о том, сколько есть возможностей о пересадке тех или иных органов.

"Сейчас, все, что связано с пересадкой органов — дело безвозмездное. Если же за отдачу органов будут платить, то может случится так, что люди, находящиеся в очень тяжелом материальном положении, будут стараться это исправить, отдав свою почку или любой другой орган", — подытожил Юкша.