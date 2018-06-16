Корчмарь: за какую футбольную команду болеют в Молдове

Кого будут поддерживать молдавские фанаты на чемпионате мира в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал эксперт по туризму и футбольный болельщик Евгений Корчмарь.

В России проходит 21-й чемпионат мира по футболу ФИФА. Он продлится до 15 июля 2018. Тысячи фанатов со всех уголков мира приехали в РФ, чтобы поддержать свою команду.

Болельщики из Молдовы будут в большей степени поддерживать российскую сборную. Такое мнение в эфире радиостудии Sputnik Молдова выразил эксперт по туризму и футбольный болельщик Евгений Корчмарь.

"Я думаю, всегда поддерживают хозяев. У России будет большая масса болельщиков. Все зависит от того, из каких стран они приедут. Традиционно большие десанты фанатов приезжают из Англии, Германии и Франции. Ну а так как Россия для нас дружественное государство, я думаю многие будут поддерживать ее сборную. Будем болеть за красивый футбол, и пусть победит сильнейший", — отметил собеседник.