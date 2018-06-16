Ученый: мы можем первыми в мире создать лекарство от аллергии на кошек

Медицинский эксперт Александр Караулов рассказал в эфире радио Sputnik о разрабатываемом лекарстве от аллергии на кошек.

Ученые Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова и Венского медицинского университета начали совместную разработку, которая получила название Cats Project. Ее цель — создание эффективной вакцины от аллергии на кошек.

Заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Института молекулярной медицины Первого МГМУ Александр Караулов рассказал в эфире радио Sputnik о разрабатываемом лекарстве.

"В течении последних 10 лет мы выявляли те антигены, которые вызывали аллергию на кошек. Чистые аллергены — это рекомбинантные белки. Их легко стандартизовать. Их аллергенную нагрузку снизили. Мы реально можем получить первые в мире эффективное и безопасное лечение аллергии к кошкам", — заявил Караулов.

Специалист отметил, что кошек много, около 200 пород. Аллергия на кошек очень распространена в мире, более того она передается по наследству.