Куртов: чемпионат мира вызывает волну интереса к России

Чемпионат мира по футболу способствует вспышке интереса к России во всем мире и улучшению имиджа РФ — в этом уверен эксперт РИСИ Аждар Куртов.

"Во время спортивных мероприятий президент Путин будет иметь уникальную возможность встретиться с лидерами и представителями других государств, которые приедут на это яркое событие, что позволит ему в неформальной обстановке обсудить вопросы, которые являются важными и для России, и для наших визави. Известно, что на подобных встречах предварительно обсуждаются и различного рода политические проблемы", — сказал политолог.

Множество неформальных контактов и встреч руководителей различных стран во время важнейшего спортивного мероприятия часто важней и продуктивней официоза, отметил политолог.

"С канцлером Германии Меркель есть еще одна возможность обсудить вопросы изменений в международных отношениях. С представителями Саудовской Аравии у нашей страны есть точки соприкосновения по ценам на нефть или по ситуации на Ближнем Востоке, в частности, Сирии. И то, что у России и Саудовской Аравии могут быть разные подходы к оценке ситуации на Ближнем Востоке, совсем не обозначает, что мы не можем найти общий язык. Наоборот, именно в неформальной обстановке участники переговоров как правило более раскованы, а значит, можно наметить выходы из той или иной сложившейся ситуации", — резюмировал эксперт.