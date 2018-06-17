Кошкин: Эрдоган продолжает вести независимую политику

Анкара готова использовать российские зенитные ракетные комплексы С-400 при необходимости, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает РИА Новости.

Эрдоган отметил, что на протяжении нескольких лет Анкара запрашивала подобное вооружение у США, однако получала отказ. По словам президента, страна "устала" от этого.

Эрдоган продолжает не просто лавировать, он умудряется вести по-настоящему независимую политику. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.

"На сегодняшний день Эрдоган продолжает вести независимую внешнюю политику и демонстрирует Соединенным Штатам и НАТО, что его позиция самостоятельная и довольно решительная. Вот почему дивизионы С-400, в принципе, Эрдоган готов не просто использовать как довод, но и как военную силу: для доказательства того, что он сам принимает решения. Хотя пока, как мы видим, он не переходит "красную черту" в отношениях с НАТО и Соединенными Штатами Америки. Но он предупреждает, чтобы к этой "красной черте" ни НАТО, ни США не приближались в отношениях с Турцией", объяснил политолог.