Адвокат: за вывоз этих вещей из других стран вас могут крупно оштрафовать

Каждый турист знает, что, пересекая границу того или иного государства нельзя перевозить оружие и наркотические вещества. Но, тем не менее, не многие знают, что под запрещенные предметы в определенных странах может попасть статуэтка Будды, ракушка с пляжа, семена пальмы, местная валюта и т.д.

За нарушение данных правил неопытный турист может заплатить большой штраф, а в некоторых случаях и вовсе угодить за решетку, утверждает адвокат Мария Ярмуш.

"Когда вы въезжаете в иностранное государство и пытаетесь там что-то купить, и потом вывезти какой-то предмет искусства, или природный, нужно узнать заранее, какие предметы запрещены к вывозу из конкретной страны. Потому что, в случае нарушения законодательства там очень серьезные санкции, штрафы, вас могут остановить за контрабанду, а некоторых странах грозит даже тюремное заключение. Незнание закона не освобождает от ответственности. Лучше подстраховаться и вообще ничего не везти", — отметила собеседница радио Sputnik.