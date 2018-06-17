Кокорин: в XXI веке количество ураганов будет расти

Директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин рассказал в эфире радио Sputnik о климатических изменениях на планете.

Ураган "Мария", обрушившийся на Пуэрто-Рико в сентябре прошлого года, унес жизни 4645 человек, а не 64, как заявляют власти США. Об этом говорится в исследовании Гарвардского университета.

Учащение количества штормовых ветров и ураганов в мире — это закономерная тенденция, считает Кокорин.

"Это достаточно ожидаемая тенденция, которая проявляется по всему миру. Она увязывается по физике атмосферы небольшим усилением человеком парникового эффекта. Это значит, что это не случайное явление. Можно спрогнозировать дальше и говорить, что это будет усиливаться на протяжении XXI века", — заявил эксперт.

Он добавил, что и в России за последние 15-20 лет количество опасных метеоявлений удвоилось, среди них наибольшая доля — сильные ветры и ураганы.

Кокорин отметил, что в России города не приспособлены к таким метеоусловиям — страдают автобусные остановки, срывает крыши домов и другое.

"Людям нужно понимать, что это не случайно и мы живем в более "нервном" климате", — подытожил собеседник.