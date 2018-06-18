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Галина Кирьякова
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Инфекционист: из Греции в Молдову порой привозят страшную болезнь

Сказано в эфире
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Заведующая реанимационным отделением Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова рассказала о редких болезнях, завезенных из экзотических стран.

Свобода передвижения и открытые границы являются несомненным благом для человека, однако не стоит забывать и о таких издержках свободы как экзотические болезни. К сожалению, привезти подобный "сюрприз" из путешествия проще, чем кажется — об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала врач-инфекционист, заведующая реанимационным отделением Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова

"Это не так просто — выявить экзотическую болезнь. Случаев малярии я видела много, а тот же лейшманиоз — нужно попасть к специалисту, если это кожное поражение. Есть и поражение внутренних органов от этой болезни — у нас был случай, было тяжело поставить правильный диагноз. Причем лейшманиоз привозят из приличных стран — из Греции или Грузии, к примеру", — объяснила врач.

Постановка диагноза при редких болезнях вызывает определенные сложности, отметила собеседница, однако часто виноваты в этом сами больные.

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"Выход на диагноз происходит всегда. Даже семейный врач видит. К примеру, цикличность температуры — он обращает на это внимание. Раньше был приказ — любая лихорадка свыше пяти дней обследуется на малярию. А у нас есть еще одна странность у людей — некоторые скрывают, что они были в экзотических странах", — сказала Кирьякова.

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Теги:
экзотика, болезнь, Галинa Кирьяковa, Греция, Грузия, Молдова, Общество


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