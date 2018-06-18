Оленченко: миграция в Европу сейчас стала доходным бизнесом

Вена, Берлин и Рим будут сотрудничать в сфере приема мигрантов, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц, сообщает РИА Новости. © Sputnik / Кантаржи: мигранты не доверяют банкам, поэтому покупают недвижимость

По его словам, такое сотрудничество обосновано, потому что "люди, которые попадают в Италию, чаще всего переезжают в Австрию".

Те, кто не желает подавать запрос об убежище там, затем перебираются в Германию, подчеркнул глава австрийского правительства. Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала своего коллегу.

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В настоящий момент обстановка в мире изменилась, и миграция не является жизненно необходимой — такое мнение в эфире радио Sputnik высказал старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Владимир Оленченко.

"Серьезное обострение обстановки было в 2015 году, люди бежали с Ближнего Востока, искали убежище себе и семьям, и часть из них устремлялась в Европу. Происходило это все нелегально, грубо и нахраписто. Сейчас ситуация изменилась, факторов, которые бы так как тогда гнали людей с их места жительства, нет. Сейчас миграция стала доходным бизнесом", — сказал политолог.

Отношение к мигрантам изменится именно по этим причинам, заключил Оленченко, и в этом суть заявлений канцлера Австрии.

"Я понимаю, что призыв со стороны Австрии, Германии и Италии как раз направлен на то, чтобы принять коллективные усилия по регулированию ситуации. Думаю, сейчас будет проводиться тщательная проверка прибывших, и приезжих зачастую будут разворачивать на границе. От мигрантов будут требовать серьезных обоснований приезда", — отметил эксперт.