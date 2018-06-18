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Андрей Манойло
Фото из личного архива А. Манойло

Манойло: создание зоны свободной торговли в рамках ШОС выгодно многим

Сказано в эфире
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Доктор политических наук Андрей Манойло рассказал в эфире радио Sputnik о том, кому выгодно создание зоны экономической торговли в рамках ШОС.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) планирует создание "большой зоны свободной торговли". На последнем саммите ШОС, который прошел в КНР, утвержден документ, расширяющий сотрудничество таможенных служб.

Доктор политических наук Андрей Манойло выразил мнение в эфире радио Sputnik, что создание зоны свободной торговли в рамках ШОС очень перспективно.

"Думаю, что это очень выгодно. ШОС — устойчивая организация, которая давно функционирует. Она доказала свою состоятельность, конкурентоспособность и авторитетность в регионе. Если будет создаваться зона свободной торговли, то основной операционной валютой станет юань. А это полностью вписывается в стратегическую политику Китая, который выступает за расширение зоны юаня", — отметил политолог.

По его словам, данный проект принесет прибыль, в первую очередь, Китаю, однако, выгоду ощутят и другие страны.

"Если такая зона экономической торговли будет создана, то все страны, которые входят в ШОС, начнут работать на интересы Китая. Ни для кого не секрет, что Китай хочет перестроить ШОС под свои интересы. Остальные страны также получат свою выгоду, потому что это может стать единственной зоной свободной торговли в мире. Если юань действительно станет в этой зоне основной операционной валютой, то резко подскочат объемы сделок, а, соответственно, и прибыль. Все участники ШОС получат от этого выгоду", — резюмировал Манойло.

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Теги:
мировая экономика, зона свободной торговли, юань, Андрей Манойло, Китай, Экономика, бизнес и финансы


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