Ребежа: у Молдовы есть шанс стать участницей чемпионата мира по футболу

Бывший член национальной команды страны по футболу Раду Ребежа рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, когда сборная республики попадет на чемпионат мира.

Молдавская сборная по футболу на данный момент занимает 166-е место в рейтинге ФИФА. С момента создания сборной ни разу так и не удалось попасть ни на чемпионат мира, ни на чемпионат Европы.

Есть ли шанс у молдавской команды в будущем принять участие в таких международных турнирах? Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал бывший игрок национальной сборной Раду Ребежа.

"Сейчас и УЕФА, и ФИФА думают о малых государствах, расширяют число стран-участников, а также создают дополнительные турниры, через которые мы могли бы попасть на чемпионат мира или Европы. Сейчас, находясь на последних местах отборочных групп, нельзя говорить, что вскоре мы попадем на чемпионат", — отметил собеседник.

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Раду Ребежа также рассказал о том, чего не хватает молдавской сборной для участия в мундиале.

"Неважно, что мы маленькая страна. Нужно создавать условия для детей, занимающихся футболом, а также правильно подбирать тренеров. В первую очередь, нам нужны серьезные Академии футбола, а у нас нет таких центров подготовки. Собирая по крупицам талантливых детей со всей республики, у нас появится шанс на участие в чемпионате", — заключил футболист.