Черкасов: у французского языка нет шансов стать основным в ЕС

Доктор исторических наук Петр Черкасов рассказал в эфире радио Sputnik, станет ли французский язык официальным в ЕС после выхода из него Великобритании.

Идею о признании французского языка основным в Евросоюзе президент Франции Эммануэль Макрон высказывал еще в марте.

В Париже считают, что после выхода Великобритании из состава ЕС, официальным языком всей документации должен стать французский.

© Sputnik / Ирина Калашникова Как связаны Макрон, Трамп и сосиска

Главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Петр Черкасов рассказал в эфире радио Sputnik, станет ли французский язык официальным в ЕС после выхода из него Великобритании.

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"Должен, но вряд ли сможет. Логика Макрона понятна, Великобритания выходит из ЕС, поэтому как может английский язык оставаться официальным? Но подавляющее большинство членов правительств за эти годы кое-как овладели английским, поэтому вряд ли захотят учить еще и французский. В предложении Макрона есть, конечно, своя логика, но английский уже давно стал первым языком международного общения. Поэтому, я не думаю, что французский станет официальным языком", — сказал Петр Черкасов.