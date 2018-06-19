Реницэ: дам прогноз, кто победит на ЧМ-2018

Почти месяц ждать миллионам любителей футбола окончания Чемпионата мира 2018 и разрешения главной загадки — кто же станет чемпионом мира по футболу.

Свой прогноз в эфире радиостудии Sputnik Молдова сделал политический аналитик, публицист и писатель Валерий Реницэ, жизнь которого связана, в том числе и с футболом.

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"Месяца три назад в этой же студии меня спросили, кто станет победителем. И я с уверенностью сказал, что Германия. Ну а сейчас, раз Мексика победила Германию, почему бы не Мексика, в конце концов? Очень приличная команда. Да и вообще, хотелось бы, чтобы победителем стал тот, кто до сих пор ни разу чемпионом не был", — сказал Реницэ.

Оценивая шансы хозяйки чемпионата аналитик не исключил любых сюрпризов в течение нынешнего мундиаля.

"Россия сделала прорыв на европейском чемпионате, когда стала третьей. Все может быть. Если они хорошо покажут себя в группе — то почему бы и нет? Дома и стены помогают", — отметил эксперт.

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