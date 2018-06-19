Экономист: началась война двух экономических гигантов

Президент США Дональд Трамп подписал указ о публикации списка китайских высокотехнологичных товаров, в отношении которых предполагается ввести повышенные пошлины в размере 25%. Пошлины будут введены в действие в течении 60 дней.

Действия Трампа усилят инфляцию в США, что отрицательно скажется на уровне жизни простых американцев — такую точку зрения высказал эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ), экономист-международник Вячеслав Холодков.

"Китайцы заявили, что если США введут повышенные пошлины на китайские товары, то все договоренности, достигнутые между этими двумя странами, будут аннулированы. Например, Пекин обещал ввести ответные пошлины на некоторые американские товары в основном сельскохозяйственного назначения, в частности, на сою. В прошлом году США экспортировали сою в Китай на 13 млрд долларов. Также в Китае намерены ввести пошлины на американские автомобили, авиационную технику и ряд химических товаров. Дональд Трамп в свою очередь заявил, что если Китай посмеет принять такие меры, то он опубликует дополнительный список на 100 млрд долларов", — сказал эксперт РИСИ.

© AP Photo / Ng Han Guan, Pool "Made in China": что заставило США ввести пошлины на китайские товары

Началась не просто торговая война, идет столкновение гигантов мировой экономики, что приведет к мировому экономическому кризису, уверен эксперт.

"Это война двух экономических гигантов за доминирование в мировой экономике, которое строится на технологическом превосходстве. Поэтому те переговоры, которые ранее велись на встрече американской и китайской делегаций, не сводились к разговорам только о сокращении дефицита двусторонней торговли. Фактически, Вашингтон требовал от Пекина отказа от намерений перегнать США в технологическом плане, прекратив государственное субсидирование технологических программ", — резюмировал экономист-международник.