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Василий Кантаржи
© Sputnik /

Кантаржи: воссоединение семьи является основной причиной миграции молдаван

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Социолог Василий Кантаржи рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о новом этапе миграции молдавских граждан.

 

 

Не самое светлое будущее прогнозируют демографы Молдове. Специалисты утверждают, что к 2050 году в республике останется только около миллиона человек.

Сейчас, когда волна трудовой миграции прошла, основной причиной для переезда из Молдовы в другие страны является воссоединение семьи. Такое мнение в эфире радиостудии Sputnik Молдова выразил социолог Василий Кантаржи.

"В основном у нас была трудовая миграция, сейчас же процесс перешел уже в другую фазу, и уезжают по программе воссоединения семьи. Мигранты уже обосновались на новом месте жительства и забирают туда семьи", — отметил собеседник.

Ребенок смотрит через разрез, сделанный на одной из звезд, которые составляют флаг ЕС.
© REUTERS / Inquam Photos/Octav Ganea
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По его словам, даже будучи уже гражданами другой страны, выходцы из Молдовы не отказываются от молдавского гражданства.

"Исходя из статистики по миграции, отказов от молдавского гражданства не много, всего несколько тысяч человек в год. Как правило, люди не отказываются от нашего гражданства, что, кстати, затрудняет учет миграции", — заключил Василий Кантаржи.

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Теги:
молдавские мигранты, трудовая миграция, воссоединение, миграция, Василий Кантаржи, Молдова, Общество


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