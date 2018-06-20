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Вячеслав Калинкин
© Photo: РИСИ ТВ

Калинкин: миграционная политика Меркель потерпела крах

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Эксперт Российского института стратегического планирования прокомментировал раскол политических элит в Германии.

Оценивая недавний ультиматум канцлеру Германии Ангеле Меркель от главы МВД страны Хорста Зеехофера, который весьма недоволен общими принципами приема беженцев, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Вячеслав Калинкин заявил, что эта ссора к серьезным последствиям не приведет.

"Когда Зеехофер был на посту премьер-министра Баварии, то так и не реализовал угрозу об обращении в конституционный суд и отзыве своих министров из прежнего правительства Меркель. И на этот раз вряд ли в правительстве произойдут какие-либо отставки или перевыборы. Сейчас идет политическая игра с повышением ставок и элементами некоего шантажа, но, в конце концов, политики найдут общий язык", — сказал аналитик.

Ангела Меркель и Дональд Трамп. Архивное фото
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Вместе с тем, эксперт отмечает, что несмотря на то, что все больше стран выражают недовольство политикой Меркель, рассчитывать на быстрое и кардинальное изменение миграционной политики не приходится, так как ЕС — большая и неповоротливая структура.

"В ЕС действительно складывается ситуация, когда миграционная политика, которую проводила Германия во главе с Меркель, не находит поддержки среди большего количества стран, а призывы канцлера найти общеевропейское решение проблемы не привели к каким-либо особым успехам. Последствия нынешнего кризиса будут ощущаться еще очень долго. Даже когда нынешние игроки сойдут с политической сцены, все это останется тяжелым наследием канцлера Меркель", —резюмировал эксперт РИСИ.

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Теги:
Ангела Меркель, миграция, Евросоюз, Германия, ЕС, Политика


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