Реницэ: возрождение национальной идеи в Молдове уже невозможно

Публицист и аналитик Валерий Реницэ в эфире радиостудии Sputnik Молдова говорит о национальной идее в республике.

У Молдовы нет национальной идеи, а есть лишь ее заменитель, считает собеседник радиостудии Sputnik Молдова, аналитик Валерий Реницэ.

"Есть лишь идея войти в Европейский Союз. Но это, конечно же, нельзя назвать национальной идеей, ее у нас вообще пока нет", — отметил эксперт.

Валерий Реницэ рассказал о том, что могло бы стать основным постулатом, вокруг которого сплотилось бы общество в Молдове.

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"Им могло бы стать наше возрождение, в том числе духовное. Сейчас есть еще люди среди поэтов, философов, которые говорят о духовном возрождении, но их никто не слышит. Я думаю, что в Молдове, да и во всем мире это уже невозможно", — заключил аналитик.