Жук: нужно было дать Андрею Нэстасе шанс

Суд кишиневского сектора Центр не утвердил результаты выборов мэра Кишинева, второй тур которых состоялся третьего июня 2018 года. По его результатам победу одержал лидер партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе, которого поддержали более 52% избирателей. При этом, явка составила чуть более 39%.
Политолог Виктор Жук высказал мнение в эфире радиостудии Sputnik Молдова, что никаких серьезных нарушений, которые бы позволили не утверждать результаты выборов не было.
"Конечно, удивило такое решение. Я еще после выборов подчеркнул, что они прошли демократичным путем, и нет никаких преград для их утверждения", — отметил Виктор Жук.
По словам собеседника, суд принял, скорее, неверное решение.
"Наверное, нужно было дать Андрею Нэстасе и его команде шанс показать свои способности по улучшению градостроительства, по улучшению жизни кишиневцев. Это было бы самое лучшее решение", — заключил политолог.