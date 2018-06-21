Политолог: США против ООН – в чем причина разногласий

Представители США заявили о выходе из состава Совета ООН по правам человека, спровоцировав данным решением шквал критики в свой адрес со стороны ряда стран и международных организаций, сообщает РИА Новости.

О причинах этого поступка США рассказал эксперт РИСИ Илья Кравченко.

"Можно подумать, что главное — это экономика. Что Трамп, как настоящий бизнесмен, буквально одержим идеей сокращения госрасходов, а подобные организации он видит, как лишнюю трату денег. Все это приводит к тому, что кризис отношений между США и ООН нарастает. Но это не главное — не стоит забывать об антиизраильской политике ООН", — сказал эксперт РИСИ.

Он также обратил внимание на то, что с самого начала вступления США в данную организацию четко прослеживалась тенденция осуждения Израилем этого шага своего главного союзника. Вместе с тем решение США приведет к дальнейшему осложнению отношений страны с правозащитными организациями.

"Учитывая тот факт, что в состав команды Трампа вошли такие люди, как Джон Болтон, работавший в ООН и критиковавший роль международного права, а также то, что республиканцы получили большинство мест в Палате представителей Конгресса, становится очевидно, что решение Трампа полностью поддерживает истеблишмент консервативного толка. Судя по всему, под международным правом Вашингтон подразумевает право сильнейшего, и, по его пониманию, все международные институты должны использоваться только сильными. А если от них нет никакой отдачи, то они вообще не нужны. Такой грубый подход весьма недальновиден, так как Вашингтону будет сложнее продвигать свои интересы в мировой политике", — объяснил Кравченко.