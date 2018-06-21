Эксперт: РФ вступит в Организацию экономического сотрудничества и развития

Россия может вступить в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В самой структуре заявили, что вступление России в ее ряды скажется самым положительным образом на деятельности сообщества. Но не стоит забывать — вопрос требует консенсуса всех государств-участников ОЭСР.

Как считают эксперты, полноправное членство в организации позволит России не только перенимать наиболее эффективный опыт, но и участвовать в выработке новых всемирных"правил игры".

Заведующий Центром постсоветских исследований Института экономики РАН Леонид Вардомский отметил некоторые векторы развития ОЭСР.

"В общем контексте поворота России на Азию, вспомнили про эту организацию и решили ее оживить и найти ей предмет деятельности. Наверное, на транспорте стоит сосредоточиться, сейчас много проблем с инфраструктурой, нужно заняться ее обновлением и созданием новой. Тем более есть Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)", — напомнил эксперт.

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Не стоит считать членство в ОЭСР "дружбой против кого-либо", уверен Вардомский.

"Я не думаю, что это противовес Западу. С юга нам реально угрожают талибы и прочие исламские радикалы, поэтому в первую очередь следует не допустить усиления этих террористических организаций. Ну и конечно безопасность через экономическое сотрудничество. Эти два вопроса тесно связаны", — резюмировал аналитик.