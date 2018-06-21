Топорнин: шенгенская система стала причиной миграционного хаоса в ЕС

Собеседник радио Sputnik уверен, миграционный кризис серьезно повлиял на шенгенскую визовую систему, и привел к хаосу в Европе, связанному с непрерывным потоком мигрантов.

Получая визу одной из стран ЕС, человек может беспрепятственно попасть в любую страну союза.

"Есть такое понятие, как страна первого посещения. Существует негласное правило, что сначала надо въехать в страну, которая выдала визу. Безусловно, миграционный кризис отразился на шенгенской системе, так как она отменяет какие-либо границы между странами — членами ЕС. Получив, например, разрешение на въезд в Италию, где регистрируется большая часть мигрантов, они потом легко едут в ту же Германию или другие страны, хотя им это запрещено", — отметил доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин.

По его словам, миграционный кризис сейчас стал одной из главных проблем Евросоюза.

"Мигранты во всю пользуются тем, что нет границ, и, попадая в другую страну, пытаются уже там как-то получить вид на жительство. Эта проблема проявилась сейчас полной мере, и европейцы хотят как-то уже оградить себя", — заключил эксперт.