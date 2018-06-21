Эксперт: в этом особенности национального характера американцев и европейцев

Национальный характер представляет собой сложившиеся особенности и ценности того или иного сообщества. У каждой нации они свои и иногда существенно отличаются друг от друга.

Ведущий эксперт Центра специальных медиаметрических исследований Игорь Николайчук рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о разнице национального сознания американцев и европейцев.

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"Если говорить о национальном характере, то стоит вспомнить одного французского писателя — Пьера Даниноса. Ему принадлежит замечательное наблюдение, которое многое объясняет. Так, если американец увидит проезжающий мимо него шикарный автомобиль, в салоне которого сидит миллиардер, он искренне хочет остановить этот автомобиль, и поехать на нем вместо миллиардера. А если мимо француза проедет такая машина, то француз страстно мечтает остановить ее и вытащить этого миллиардера, чтобы он шел как все. Вот разница национального менталитета", — рассказал Игорь Николайчук.