Олейник: сколько зарабатывают молдавские застройщики на квадратном метре

Олейник: сколько зарабатывают молдавские застройщики на квадратном метре /

Несмотря на падение цен на недвижимость в Молдове за последние годы, новостроев меньше не становится.

Многих интересует — какова себестоимость квадратного метра жилья, если после понижения цен, строить никто не перестал. Ответ на этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал эксперт по недвижимости Петр Олейник.

"Если бы строительство было бы невыгодным — никто бы не строил, это очевидно. Себестоимость квадратного метра жилья зависит от расположения объекта и складывается из стоимости земельного участка и общестроительных работ. В зависимости от типа дома, от его комплектации и отделки, от количества квартир в жилом комплексе, на данный момент — это примерно 300-400 евро за квадратный метр", — сказал собеседник.

Более 40% акций Agroindbank продадут за рубеж>>>

Вместе с тем прибыль у застройщиков не одномоментная, напомнил эксперт, поэтому не стоит думать, что они зарабатывают гигантские суммы.

"Средняя цена реализации в Кишиневе это 500-550 евро за квадратный метр. Прибыль — от 100 до 250 евро примерно. Но не стоит забывать — средний срок строительства — это примерно два года, с подготовкой проектной документации и прочего, поэтому это не сверхприбыль. Но на данный момент все еще выгодно", — объяснил эксперт.