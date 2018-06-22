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Григорий Тищенко
© Photo: Youtube / РИСИ ТВ

Эксперт: бюджет Пентагона бьет разумные рекорды

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Политолог Григорий Тищенко прокомментировал принятый законопроект о бюджете Пентагона на 2019 год.

Согласно тексту принятого на днях закона о бюджете военного ведомства США, общий объем финансирования Пентагона должен составить 716 миллиардов долларов в соответствии с запросом президента Трампа. Эксперт Российского института стратегических исследований Григорий Тищенко утверждает, что политическая элита США впала в милитаризм.

"США взяли курс на активное наращивание военной мощи, и их финансы направлены только на увеличение боеспособности. Их политика становится все более агрессивной. Как подчеркнул министр обороны Джеймс Мэттис, "внешняя политика США сегодня — это политика Пентагона", — отметил аналитик.

Важная роль отводится противостоянию и сдерживанию России, считает эксперт.

Пентагон.
© AFP 2018 /
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"Вашингтон намерен увеличить численность вооруженных сил на 56 тысяч человек к 2023 году. Также выделяют 65 млрд долларов на создание новой боеголовки, направленной на решение задач по сдерживанию России. Кроме этого, США наращивают и ядерный потенциал — создают новые атомные подлодки, заменяют старые авианосцы новыми", — рассказал эксперт РИСИ.

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Кроме того, США стараются контролировать все направления и державы, в частности большое внимание уделено сдерживанию Китая.

"Вашингтон также активно наращивает присутствие и в Афганистане, так как через государства Средней Азии должен пройти главный сухопутный маршрут китайского проекта "Один пояс — один путь". Причем Китай связывает с этим проектом свое будущее", — отметил Тищенко.

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Теги:
военные расходы, Пентагон, бюджет, Григорий Тищенко, США, Общество


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