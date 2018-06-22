Лесник: стоит ли ждать в 2018 году реинтеграции Молдовы

Вице-премьер по реинтеграции рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова станет ли нынешний год переломным в отношениях Кишинева и Тирасполя.

Некоторые молдавские эксперты говорили о том, что 2018 год станет переломным моментом в сближении Кишинева и Тирасполя и отметится в истории, как дата чуть ли не окончательной реинтеграции Республики Молдова. Кое-кто поговаривал даже о том, что решение приднестровской проблемы станет показательным.

Свое мнение об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова высказала вице-премьер по реинтеграции Кристина Лесник.

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"В 2018 году уже сделаны серьезные шаги для реинтеграции. Даже за половину этого года, в сравнении с предыдущими годами, произошло 45 встреч, из них около 25 было с участием только политпредставителей. Были сделаны серьезные шаги, связанные с дипломами, сейчас мы работаем с проблематикой земель. У нас хорошая логика для встреч, мы считаем, что есть хорошие планы. Поэтому мы встречаемся очень часто, стараемся поменять культуру нашего диалога, и я считаю, что на данный момент у нас хорошая динамика", — сказала Лесник.