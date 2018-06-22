Эксперт: чемпионат мира в России войдет в историю

Решения судей на футбольных матчах часто вызывают массу недовольства со стороны болельщиков и сомнений в их справедливости. Для того, чтобы минимизировать количество спорных моментов на чемпионате мира по футболу 2018, проходящем в России, впервые была введена система видео повторов.

О ее плюсах и минусах в эфире радио Sputnik рассказал футбольный обозреватель Борис Богданов.

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"Это судейство войдет в историю благодаря видеопомощи арбитрам. Почти в каждом матче судьи прибегают к такой помощи, и это идет на пользу, так как помогает принять более справедливое решение. Второй момент — это то, что судьи достаточно редко прибегают к желтым или красным карточкам. Возможно, судьи изначально получили некие указания от ФИФА меньше прибегать к жестким санкциям, чтобы не замедлять темпы игры", — отметил Борис Богданов.