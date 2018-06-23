Билецкий: дам совет, какие сладости кушать, чтобы похудеть

Фитнес-тренер Роман Билецкий рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, какие сладости можно есть худеющим.

Есть сладкое и худеть — это мечта каждого, кто хоть раз сидел на диете. Из-за жестких ограничений и отказа от любимых продуктов многие срываются уже на первой неделе.

Тренер: резкое похудение может сильно испортить внешний вид>>>

Для того, чтобы этого не происходило, нужно есть "полезные" сладости. О том, что можно позволить себе во время диеты, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал инструктор по фитнесу Роман Билецкий.

"Скажем так, сладости и похудение — это две далекие друг от друга вещи, поэтому сладкого, конечно, нужно есть поменьше. Но исключением может быть черный шоколад 70-80%, но не всю плитку сразу. Также можно есть фрукты, или сухофрукты, но очень маленькое количество", — отметил собеседник.

По его словам, сладкое должно быть своего рода поощрением, поэтому не стоит есть его каждый раз, когда хочется.

"Отлично снимает тягу к сладкому какао. Берете хороший жирный какао, запарили его или сварили, он отлично заменит любую сладость ", — дал рекомендацию Роман Билецкий.