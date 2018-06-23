Корниенко: что нужно знать родителям, отправляющим детей в летний лагерь

Стоит ли отправлять ребенка в летний лагерь, и что он обязательно должен взять с собой - в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала директор центра юных натуралистов Чезара Корниенко.

Одним из любимых вариантов проведения досуга во время летних каникул для большинства школьников является поездка в летние лагеря. Некоторые родители подходят к этому моменту слишком ответственно и на неделю пребывания в лагере собирают ребенку по несколько чемоданов "самого необходимого".

Что должна содержать в себе дорожная сумка ребенка, отправляющегося в лагерь, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала директор центра юных натуралистов Чезара Корниенко.

"Начнем с того, что нужно обеспечить ребенка комплектами нижнего белья по количеству дней, которые он проводит в лагере. Потому что ему не всегда удобно вечером заниматься гигиеной этих вещей. Помимо этого, удобная одежа, но не четыре сумки. Достаточно одной теплой вещи", — отметила собеседница.

По ее словам, сумка ребенка не должна превышать 3,5 килограмма.