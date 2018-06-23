Соколов: запрещать детям гаджеты нет смысла

Телефон является неотъемлемой частью жизни не только взрослых, но и детей. Многие родители стараются оградить своего ребенка от гаджетов, считая, что они наносят серьезный вред здоровью.

"Система запретов — это деликатная тема. Если мы начинаем запрещать, значит, мы расписываемся в своем бессилии. Наши дети сейчас другие, не такие как десять лет назад. С ними надо разговаривать, объяснять. Если они не поверят, то запреты не будут иметь смысла", — отметил доктор медицинских наук России Геннадий Соколов в эфире радио Sputnik.

Он добавил, что родителям нужно учитывать, что и к своему здоровью дети относятся по-разному, а многим и вовсе все-равно. А что касается учеников, которые во время лекций отвлекаются на гаджеты, эксперт считает, что учителям нужно заинтересовать детей, чтобы телефон, если и будет использован, то для поиска информации для занятия.

"Отбирать телефоны каждый раз, ну насколько это законно? Нужно быть аккуратными с запретами. Это может вызвать ответную реакцию. То есть ребенок один телефон отдаст, а другой оставит", — отметил Соколов.

Он выразил надежду, что в скором времени технический прогресс сумеет уменьшить вред, который наносят гаджеты организму человека.