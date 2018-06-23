Сидорович: ветровая электроэнергия самая экологически чистая

Собеседник отметил, что ветроэнергетика — это довольно старая отрасль, она развивается с начала прошлого века. По его словам, сейчас мировым лидером по установленной мощности и развитию этой энергетики является Китай.

"Электроэнергия всем нужна, а также механизмы и технологии, вырабатывающие ее. На сегодняшний день ветровые электростанции вырабатывают дешевую электроэнергию. Причем она достаточно чистая, ее производство не связано с выбросами газа", — заявил Владимир Сидорович в эфире радио Sputnik.

По его словам, в России уже активно развивают данную отрасль.