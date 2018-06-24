Майорова: нужно установить контроль над блогами в интернете

Журналист и блогер Екатерина Майорова рассказала в эфире радио Sputnik, кто такие блогеры, и какую они должны нести ответственность за свои публикации.

Ведение блогов, так называемое "блогерство" становится все популярнее среди молодежи. Многие делают это занятие профессией, и зарабатывают таким образом деньги. С каждым годом желающих это делать становится все больше, поэтому нужно контролировать, что они публикуют в своих блогах, считает собеседница радио Sputnik блогер Екатерина Майорова.

"Контроль возможно имеет место быть, но это зависит от сфер и темы. Мне рассказывают знакомые о том, что есть огромное количество инстаграмов и блогов про психологию. Ведут их люди, у которых, дай бог, есть девять классов. Они рассказывают другим людям, как пережить психологическую травму, какую-то потерю", — отметила Майорова.

По ее мнению, такие блогеры рушат людям жизнь. Майорова считает, что, когда человек ведет блог по психологии, диетологии или косметологии — это должно контролироваться.

"Вообще люди доверчивые, они видят, что девушка стройная и сами начинают повторять за ней. Это неправильно. Должен быть контроль, но все зависит от тематики", — добавила она.

Она подчеркнула, что на данный момент в мире насчитывают миллионы блогеров, поэтому контролировать весь выпускаемый ими контент будет очень тяжело.