Врач-нарколог: кто станет алкоголиком, а кто нет – как это узнать

Психиатр и нарколог Лилия Федорова рассказала о том, от чего зависит превращение привычки в болезнь.

Вино в Молдове — это не просто напиток, это часть культурной традиции.

Впрочем, такой частью оно является и во многих европейских (и не только) странах.

Вместе с тем не везде потребление вина — это праздник или гастрономия. Иногда, к сожалению, это болезнь. Из-за чего гастрономическая привычка трансформируется в алкоголизм. Почему так происходит? На этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова ответила психиатр и нарколог Лилия Федорова.

"Отношения к алкоголю может выстраиваться по принципу здоровых отношений или проблематичных. Не все ведь заболевают алкоголизмом из выпивающих. Есть четкие критерии, которые дают возможность распознать зависимость и болезнь. Но есть и умеренное употребление. Главное — всегда это разделять", — объяснила врач.

Порой отношения с алкоголем сформированы не культурой или воспитанием, а самой природой, сказала Федорова.

"Расовые, этнические и культурные условия также играют свою роль. Есть целые народы, для которых алкоголь неприемлем. Это вопрос физиологических процессов в организме — отсутствие определенных ферментов. Это сильно сказывается на возможностях переработки алкоголя организмом до конечных продуктов — воды и углекислого газа", — отметила собеседник.

Больше шансов стать алкоголиком вовсе не у "слабаков", пьянеющих от небольшой дозы, а у тех, кто может много выпить и не опьянеть. Нарколог объясняет и это.

"Недостаточность ферментов ведет к тому, что человек быстро пьянеет и быстро отравляется алкоголем. У него низкая толерантность к нему. У такого человека больше шансов не войти в стадию алкогольной болезни, разумный человек поймет, что это не его напиток. Опасность алкоголизма больше у тех, у кого высокая доза не дает серьезных осложнений и отравления", — объяснила Федорова.