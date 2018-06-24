Реницэ: баллада "Миорица" работает и в тех молдаванах, кто об этом не знает

Баллада "Миорица" является настоящим сокровищем молдавской духовности. Она вовсе не о "кольце врагов" и при этом не является неактуальной средневековой сказкой — такое мнение в эфире радиостудии Sputnik Молдова высказал публицист и аналитик Валерий Реницэ.

"Ее нужно воспринимать всерьез, как и любой миф. А народы строят свою идеологическую жизнь на мифах. Эта баллада один из сильнейших мифов, и она работает в нас, в молдаванах, не зависимо от того, знаем ли мы об этом. Это миф о том, как двое затевают что-то плохое против третьего. Это известный в мире сюжет. Если зло задело двоих, они обязательно причиняют зло третьему, особенно если он выглядит лучше их", — сказал публицист.

Суть этой истории — пересказ истории Христа, его смирения и жертвы, утверждает собеседник.

"У нас эта баллада вобрала в себя еще и тяжелое историческое наследство. Это суть малого народа. Это смирение перед тяжестью истории, жизни и космоса. Человек видит, что ему не выжить, но он должен достойно прожить то, что осталось. Я так и изображаю это — жертва — это христианин, а его убийцы — те, кто формально принял христианство", — объяснил Реницэ.