Олейник: в этих районах Кишинева чаще всего покупают квартиры

Эксперт в области недвижимости Петр Олейник рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, в каких районах столицы лучше всего покупать недвижимость.

Рышкановка и Ботаника — самые популярные районы среди покупателей недвижимости, отметил собеседник радиостудии Sputnik Молдова.

"Исторически сложилось так, что наиболее популярные районы — это Рышкановка и Ботаника. Они были практически полностью обстроены в советские времена. Там хорошо сложенная инфраструктура, понятная разбивка улиц и кварталов", — рассказал собеседник.

Петр Олейник также отметил, какие районы менее востребованы среди покупателей.

"Меньшей популярностью пользуются Чеканы и Буюканы, они слишком отдалены от центра, и там не такая развитая инфраструктура, как в первых двух районах. Телецентр же — это вообще не район, а микрорайон, хотя и достаточно интересный", — заключил эксперт.