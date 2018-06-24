Олейник: в этих районах Кишинева чаще всего покупают квартиры

Рышкановка и Ботаника — самые популярные районы среди покупателей недвижимости, отметил собеседник радиостудии Sputnik Молдова.
"Исторически сложилось так, что наиболее популярные районы — это Рышкановка и Ботаника. Они были практически полностью обстроены в советские времена. Там хорошо сложенная инфраструктура, понятная разбивка улиц и кварталов", — рассказал собеседник.
Петр Олейник также отметил, какие районы менее востребованы среди покупателей.
"Меньшей популярностью пользуются Чеканы и Буюканы, они слишком отдалены от центра, и там не такая развитая инфраструктура, как в первых двух районах. Телецентр же — это вообще не район, а микрорайон, хотя и достаточно интересный", — заключил эксперт.