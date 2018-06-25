Ермаков: НАТО как инструмент обеспечения безопасности давно устарел

Военно-политический блок НАТО, основанный еще в 1949 году, давно устарел, считает собеседник радио Sputnik Сергей Ермаков.

"НАТО как инструмент, вокруг которого строится европейская архитектура безопасности, не просто устарел, он даже не отвечает современным реалиям. И перспектив выстроить вокруг него нормальную архитектуру безопасности не получится", — отметил политолог.

По его словам, те методы решения проблем, которые предлагает НАТО не эффективны.

"Как бы не хотели реанимировать североатлантический альянс, сделать это не получится. Что касается проблем бе6зопаности, вклад со стороны НАТО действительно есть, но, нельзя сказать, что он очень эффективен", — резюмировал Сергей Ермаков.