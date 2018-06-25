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Сергей Ермаков, начальник сектора региональной безопасности Центра евроатлантических и оборонных исследований РИСИ
© Photo : Пресс служба РИСИ

Ермаков: НАТО как инструмент обеспечения безопасности давно устарел

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Политолог Сергей Ермаков оценил эффективность НАТО как инструмента обеспечения безопасности в Европе.

Военно-политический блок НАТО, основанный еще в 1949 году, давно устарел, считает собеседник радио Sputnik Сергей Ермаков.

"НАТО как инструмент, вокруг которого строится европейская архитектура безопасности, не просто устарел, он даже не отвечает современным реалиям. И перспектив выстроить вокруг него нормальную архитектуру безопасности не получится", — отметил политолог.

По его словам, те методы решения проблем, которые предлагает НАТО не эффективны.

"Как бы не хотели реанимировать североатлантический альянс, сделать это не получится. Что касается проблем бе6зопаности, вклад со стороны НАТО действительно есть, но, нельзя сказать, что он очень эффективен", — резюмировал Сергей Ермаков.

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Теги:
ЕС, безопасность, НАТО, Сергей Ермаков, Политика


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