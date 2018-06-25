Аналитик: Германия будет до конца биться за "Северный поток-2"

"Северный поток-2" приближается к важнейшей фазе — начала строительных работ в акватории Балтийского моря. В Берлине будет до последнего бороться за реализацию проекта "Северный поток-2", в этом абсолютно уверен эксперт РИСИ Вячеслав Калинкин.

"Руководство Германии уже дало все необходимые разрешения на строительство трубопровода. Газовое сотрудничество между Москвой и Берлином продолжается уже на протяжении 45 лет и переживало самые разные кризисы, поэтому есть уверенность, что проект будет завершён успешно", — сказал аналитик.

Вместе с тем ряд стран и политиков чинят препятствия проекту, в том числе пытаясь подключить США с их "санкционной дубиной".

Калинкин считает, что несмотря на партнерские и союзнические отношения Германии и США, Берлин будет самостоятелен в вопросах диверсификации поставок газа и собственной энергетической безопасности.

"Санкции США дамокловым мечом нависли над всеми участниками "Северного потока-2", но высока вероятность, что до их введения дело все-же не дойдет, так как у Вашингтона и Берлина без этого очень много противоречий по торговым вопросам. Германия придерживается мнения, что будет принимать решения о том, откуда она получит газ, без внешних советчиков. Интерес Берлина заключается в первую очередь в том, чтобы на рынке было больше разных поставщиков газа, в том числе и из России", — резюмировал Калинкин.