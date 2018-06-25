Американист: уверен, что встреча Путина и Трампа в Вене состоится

На днях австрийские СМИ сообщили, что в Вене готовится саммит глав России и США. Встреча пройдет 15 июля, об этом пишет РИА Новости. © Sputnik / Алексей Филиппов Ошибка Дональда Трампа

Кроме того, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что вскоре после поездки советника президента по нацбезопасности Джона Болтона в Москву может пройти встреча лидеров двух стран Дональда Трампа и Владимира Путина. В Кремле после слов госсекретаря США о возможности скорой встречи американского и российского президентов заявили, что сообщат, как только главы государств будут готовы.

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Встреча состоится и это, скорее всего вопрос уже решенный — об этом в эфире радио Sputnik заявил доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного Университета Григорий Ярыгин.

"Я бы не назвал информацию о планируемой встрече утечкой, это планы, которые уже серьезно конкретизированы, поэтому встреча в Вене после саммита НАТО скорее всего состоится. Объективных предпосылок для ее отмены нет и, видимо, предварительные договоренности уже сделаны", — сказал американист.

Более того, наверняка известен уже и круг вопросов, которые лидеры двух стран обсудят, продолжил Ярыгин.

"Думаю согласована уже и повестка, и Дональд Трамп достаточно давно артикулировал свое желание встретиться с президентом Путиным. И это желание натолкнулось на противодействие политическое и бюрократическое внутри самих США", — напомнил эксперт.

Вероятность того, что встреча Путина и Трампа не состоится, крайне мала.

"Если только на саммите НАТО не произойдет чего-то экстраординарного, не будет ужесточения риторики в отношении России, то вероятность встречи Путина и Трампа практически стопроцентная", — резюмировал собеседник.