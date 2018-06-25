16:34 25 Июня 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.72
  • USD16.94
  • RUB0.27
  • RON4.22
  • UAH0.65
Поиск
Григорий Ярыгин
© Photo: VK / Григорий Ярыгин

Американист: уверен, что встреча Путина и Трампа в Вене состоится

Сказано в эфире
Получить короткую ссылку
12 0 0

Доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного Университета Григорий Ярыгин рассказал о встрече лидеров России и США.

На днях австрийские СМИ сообщили, что в Вене готовится саммит глав России и США. Встреча пройдет 15 июля, об этом пишет РИА Новости.

Дональд Трамп, архивное фото
© Sputnik / Алексей Филиппов
Ошибка Дональда Трампа

Кроме того, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что вскоре после поездки советника президента по нацбезопасности Джона Болтона в Москву может пройти встреча лидеров двух стран Дональда Трампа и Владимира Путина. В Кремле после слов госсекретаря США о возможности скорой встречи американского и российского президентов заявили, что сообщат, как только главы государств будут готовы.

Тереза Мэй угрожает Европе Путиным и требует денег>>>

Встреча состоится и это, скорее всего вопрос уже решенный — об этом в эфире радио Sputnik заявил доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного Университета Григорий Ярыгин.

"Я бы не назвал информацию о планируемой встрече утечкой, это планы, которые уже серьезно конкретизированы, поэтому встреча в Вене после саммита НАТО скорее всего состоится. Объективных предпосылок для ее отмены нет и, видимо, предварительные договоренности уже сделаны", — сказал американист.

Более того, наверняка известен уже и круг вопросов, которые лидеры двух стран обсудят, продолжил Ярыгин.

Раймонд Вейонис, президент Латвии, архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Saeima
Европа усомнилась в способности США защитить ее от России

"Думаю согласована уже и повестка, и Дональд Трамп достаточно давно артикулировал свое желание встретиться с президентом Путиным. И это желание натолкнулось на противодействие политическое и бюрократическое внутри самих США", — напомнил эксперт.

Вероятность того, что встреча Путина и Трампа не состоится, крайне мала.

"Если только на саммите НАТО не произойдет чего-то экстраординарного, не будет ужесточения риторики в отношении России, то вероятность встречи Путина и Трампа практически стопроцентная", — резюмировал собеседник.

По теме

Лавров: Путин и Трамп не допустят военного противостояния
Трамп и Путин обсудят ситуацию с гонкой вооружений
Трамп и Путин с улыбкой приветствовали друг друга
Теги:
Дональд Трамп, Путин, Григорий Ярыгин, Вена, Политика


Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Сборка легковых автомобилей Khazar
    Поехали!

    О начале производства автомобилей Khazar в Азербайджане и о том, что значит запуск нового завода для республики – в материале Sputnik.

  • Эчмиадзин празднует свой 2700-летний юбилей
    Сын за отца

    Сыну арестованного генерала Манвела - Карену Григоряну - выдвинуто обвинение в хищении в особо крупных размерах.

  • Молодожены, иллюстративное фото
    Свадьба с размахом

    Внучка президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Венера вышла замуж – где проходило торжество и кто бы среди приглашенных – в материале Sputnik.

  • Мурат Гассиев
    Не боксом единым

    Чемпион мира по версиям IBF и WBA Мурат Гассиев показал блестящие навыки игры в баскетбол, выполнив трехочковый бросок сидя – видео.

  • Гадюка обыкновенная
    Спасайся, кто может

    Латвийцы в социальных сетях публикуют фотографии и видеозаписи, на которых запечатлены встречи с ядовитыми змеями.

  • Города мира. Клайпеда
    Литва туристическая

    Количество туристов, посетивших Литву в прошлом году с ночевкой, превысило 2,5 миллиона человек – почти на 10% больше, чем в 2016 году.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Гигантская акула
Размер имеет значение: самые крупные обитатели океанов поражают воображение
Прогноз Жозе Моуринью к матчу Россия-Уругвай
Моуринью рассказал, чего ждет от игры Россия-Уругвай
Правила поведения в аэропорту и на борту самолета
Правила поведения в аэропорту и на борту самолета

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться