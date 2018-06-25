Чебанчук: видеонаблюдение за чиновниками снизило бы уровень коррупции

Обвинениям в коррупции в Молдове регулярно подвергаются чиновники, крупные предприниматели, высокопоставленные лица и не только. Для того, чтобы снизить количество преступлений, связанных со взятками, в кабинетах должностных лиц камеры видеонаблюдения, считает собеседник радиостудии Sputnik Молдова Станислав Чебанчук.

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"Существуют некоторые превентивные меры, направленные на снижение уровня преступности, в том числе установка видеокамер. Если человек знает, что за ним наблюдают, то он будет гораздо реже совершать какие-либо противозаконные действия, и будет более вежлив в общении с гражданами. Идя на высокие должности, человек знает, что его будут проверять на неподкупность", — отметил эксперт.