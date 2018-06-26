Лесник: помогает ли ОБСЕ реинтеграции Молдовы

Вице-премьер по реинтеграции рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова о роли Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в деле сближения Кишинева и Тирасполя.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, крупнейшая в мире региональная организация, занимающаяся вопросами безопасности. Она объединяет 57 стран, расположенных в Северной Америке, Европе и Центральной Азии. Такова официальная информация об ОБСЕ.

Вместе с тем некоторые эксперты утверждают, что организация порой действует формально и не помогает в деле разрешения региональных конфликтов. Своим мнением о деятельности ОБСЕ в деле урегулирования Приднестровского конфликта в эфире радиостудии Sputnik Молдова поделилась вице-премьер по реинтеграции Кристина Лесник.

"Могу отметить, что ОБСЕ всегда встречается и с Кишиневом, и с Тирасполем. Мы всегда говорим о тех приоритетных темах, которые мы обозначили в 2017 году. ОБСЕ участник нашего процесса и поэтому должно быть доверие. Позитивная роль в переговорном процессе не только у ОБСЕ, а у всех посредников и наблюдателей", — объяснила Лесник.