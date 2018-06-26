Чуря: если бы кандидатом в мэры был не Нэстасе, протестующих было бы больше

Политолог Корнелиу Чуря говорит о том, против чего на самом деле проходят протесты в Кишиневе.

Утро вторника началось с очередного протеста, организованного лидерами PAS и партии "Платформа "Достоинство и правда" Майей Санду и Андреем Нэстасе. Накануне Высшая судебная палата Молдовы оставила в силе решение суда сектора Центр, признавшего недействительными местные выборы.

Как отметил в эфире радиостудии Sputnik Молдова политолог Корнелиу Чуря, люди вышли на митинг, чтобы защищать принципы, а не Нэстасе.

"Думаю, тот факт, что победил Нэстасе является наоборот сдерживающим. Этот кандидат не настолько убедителен, чтобы люди с энтузиазмом выходили на протест, и даже приезжали из регионов. Тот факт, что люди должны были кричать "Победу Нэстасе" наоборот сдерживал их. Многие говорили о том, что выйдут на протест, несмотря на то, что победил он, говорили о том, что нужно защищать принципы, а не Нэстасе", — отметил политолог.