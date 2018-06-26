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Константин Затулин
© Sputnik / Александр Натрускин

Затулин: гражданам стран СНГ теперь будет легче получить гражданство РФ

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Тема:
Гражданство России 2018: документы и правила (20)
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Первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин рассказал о важности законопроекта об упрощении получения гражданства РФ.

В Государственную Думу внесли законопроект, упрощающий получение российского гражданства для тех, кто хочет вернуться в страну из бывших союзных республик. Автором идеи является первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, который рассказал о важности данной инициативы.

"Я решил поднять много вопросов, в том числе и отнятие паспортов у граждан России, прибывших сюда еще до вступления в силу закона о гражданстве. Мы продлили действие упрощенного порядка получения гражданства для этих людей, а вот эту практику отнятия паспортов без суда не пресекли, а это противоречит любым нормам нашего права", — отметил Затулин.

По его словам, России нужны люди, которые хотят туда переехать на ПМЖ и работать легально. Подробнее о том, как будет упрощена процедура получения гражданства РФ для граждан стран СНГ, Константин Затулин рассказал в эфире радио Sputnik.

Тема:
Гражданство России 2018: документы и правила (20)

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Теги:
получение гражданства, гражданство, проект, Госдума, Константин Затулин, Общество


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