Затулин: гражданам стран СНГ теперь будет легче получить гражданство РФ

Первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин рассказал о важности законопроекта об упрощении получения гражданства РФ.

В Государственную Думу внесли законопроект, упрощающий получение российского гражданства для тех, кто хочет вернуться в страну из бывших союзных республик. Автором идеи является первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, который рассказал о важности данной инициативы.

"Я решил поднять много вопросов, в том числе и отнятие паспортов у граждан России, прибывших сюда еще до вступления в силу закона о гражданстве. Мы продлили действие упрощенного порядка получения гражданства для этих людей, а вот эту практику отнятия паспортов без суда не пресекли, а это противоречит любым нормам нашего права", — отметил Затулин.

По его словам, России нужны люди, которые хотят туда переехать на ПМЖ и работать легально. Подробнее о том, как будет упрощена процедура получения гражданства РФ для граждан стран СНГ, Константин Затулин рассказал в эфире радио Sputnik.