Политолог: никто не желает создавать лагеря для мигрантов у себя в стране

Проблема массовой миграции сейчас разрушает Евросоюз, сказала эксперт РИСИ Оксана Петровская, комментируя неформальный саммит 16 европейских стран в Брюсселе, посвященный проблемам беженцев и мигрантов.

"Этот своего рода мини-саммит был обусловлен необходимостью преодоления противоречий между странами по проблемам миграционного кризиса. Некоторые государства выступают за политику солидарности и перераспределения мигрантов между странами-членами ЕС, а некоторые противятся этому, опасаясь растворения собственной идентичности в новой многонациональной культуре, которая не имеет ничего общего с христианской культурой", — сказала Петровская.

Одной из самых серьезных проблем является то, отметила эксперт, что в теории все знают, как решить проблемы мигрантов или минимизировать риски от миграции, а на практике все происходит иначе.

© AFP 2018 / FILIPPO MONTEFORTE Мигранты дробят Запад — теперь уже официально

"К странам, категорически не желающим принимать мигрантов и даже не приехавшим на встречу, относятся участники Вышеградской четверки: Венгрия, Польша, Чехия и Словакия. Однако большой неожиданностью стал приезд в Брюссель итальянского премьер-министра с заранее подготовленным пакетом документов по разрешению миграционного кризиса. Именно на эту страну сейчас ложится основное бремя проблем миграции. Италия выступила с предложением по созданию специальных центров в странах исхода, а также поддержала идею Макрона организовать такие центры в самом ЕС. Эта идея не нова и обсуждается уже довольно долгое время, но пока дело с мертвой точки не сдвинулось, так как ни одна из стран не хочет такого лагеря на своей территории", — объяснила политолог.